Sängerin Lisa Miko: Mit viel Rhythmus im Blut

„Dialekt Dance“ als neuer Impuls in der Musikszene

Herausgekommen ist ein Genre, das es bis dato in dieser Form noch nicht gegeben hat: „Dialekt Dance“, nennt es Lisa Miko. Damit verleiht sie ihren Songs eine ganz persönliche Note. Aktuell tanzt sich die 22-Jährige mit ihrer neuen Single „Wer’s glaubt“ in die Herzen der Fans. Der frische Stil ist von mitreißenden Rhythmen geprägt. Die Botschaft handelt vom selbstbewussten Auftreten einer jungen Frau, die sich nicht von Zweifeln anderer vom eigenen Weg abbringen lässt. Der energiegeladene Song ist als Partyhit gedacht, der quer durch die Generationen zum Mittanzen anregen soll. Produzent ist Lukas Lach mit seinem Tonstudio in Rotenturm.