Kocher: „Möglicherweise wurden Fehler gemacht“

Die Wirtschaftslage sei tatsächlich alles andere als rosig, räumt der ÖVP-Minister ein: „Die Aussichten sind das, was uns Sorgen macht. Die Industrie tut sich in ganz Europa schwer, es braucht mehr Wettbewerbsfähigkeit. Wir in Österreich müssen unsere Hausaufgaben machen, aber auch auf europäischer Ebene muss etwas getan werden.“