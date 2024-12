Historisch wertvoll! Sturm bricht alle Rekorde

Stadion-Problematik bleibt

Bei aller Euphorie gibt es aber auch kritische Stimmen – vor allem, was das Stadion betrifft. Sturm stößt dabei an seine Grenzen: „Die aktuelle Stadion-Infrastruktur bremst unsere Entwicklung. Die Möglichkeiten, die andere Vereine in Wien und Linz haben, liegen bei uns nicht vor. Die Sportstadt Graz als zweitgrößte Stadt darf nicht im Schlussdrittel der Infrastruktur liegen, sondern sollte sich wieder in Richtung Österreichs Spitze bewegen“, betont Jauk.