Annas Mama: „Das holt wieder alles in ihr zurück“

Was Katharina K. im Wiener Landl durchlebt, ist kaum in Worte zu fassen: „Es ist sehr belastend. Als der Täter aufgerufen wurde, ist es mir kalt den Rücken heruntergelaufen. Und wenn man dann das eigene Kind im Video bei der Befragung sieht“, ringt die Wienerin um Worte. In vorerst zwei Fällen wird darüber verhandelt, wie Jugendliche aus Favoriten ihre damals zwölfjährige Tochter Anna im Frühjahr 2023 in unterschiedlichen Angriffen vergewaltigt haben sollen.