Gefälschte Golddukaten an den Mann gebracht

Was „kriminell“ heißt, wissen der 34-jährige Bosnier und sein Komplize (47). Wenngleich sie heute vor dem Gesetz wieder als unbescholten gelten, saß der Jüngere vor Jahren wegen schweren Raubes sieben Jahre in Österreich in Haft. Der Zweitangeklagte brachte auf sieben Vorstrafen. Am Montag mussten sich die Herrschaften vor dem Schöffensenat am Landesgericht Feldkirch verantworten, weil sie versucht hatten, österreichweit zwischen Februar bis Mai gefälschte Golddukaten an den Mann zu bringen.