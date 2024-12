Tausende frustrierte VW-Mitarbeiter im Warnstreik

Tausende zogen durch das Stammwerk in Wolfsburg und versammelten sich zu einer Kundgebung direkt vor dem Vorstandshochhaus. „Streikbereit! Bundesweit!“, skandierten sie in Sprechchören. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft in neun der zehn deutschen VW-Werke die Produktion zeitweise zum Stehen bringen.