VW-Hammer: Montag Warnstreiks in allen Werken!

Es kündigte sich bereits an, jetzt wird es ernst: Die Gewerkschaft IG Metall ruft für Montag zu Warnstreiks bei Europas größtem Autobauer Volkswagen auf. Die Arbeit soll in allen Werken in Deutschland stillstehen. Die Friedenspflicht, in der Streiks nicht erlaubt sind, war in der Nacht auf Sonntag ausgelaufen.