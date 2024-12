Revanche geglückt! Pöltls Raptors bezwingen Miami

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) mit einem 119:116 gegen Miami Heat in der National Basketball Association (NBA) erfolgreich Revanche für das 111:121 auswärts zwei Tage zuvor genommen. Jakob Pöltl, der zum 100. Mal einer Startformation der Kanadier angehörte, machte mit 17 Punkten und elf Rebounds das persönliche Dutzend an Double-Double im Spieljahr voll. Hinzu kamen drei Assists, zwei Steals und ein Block in 36:41 Einsatzminuten.