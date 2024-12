„Krone“-Punktlandung am Flugplatz in Klagenfurt

Nach über 100 Flugstunden nahm der Traum des Kärntners schließlich aber ein abruptes, frühzeitiges Ende – Andreas Pirold musste krankheitsbedingt am Boden bleiben. Was seine Leidenschaft für den Flugsport aber nicht mindern konnte. „So bin ich zum Modellflug gekommen. Und habe 2014 unsere Gemeinschaft gegründet.“ Gemeinsam mit seiner rechten Hand Josef Toth hält Pirold den Betrieb am Südring das ganze Jahr über am Laufen. Und dies nicht „nur“ für ihre Modellflug-Kollegen.