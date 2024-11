Anna Gasser zeigt neuen Trick und steht im Finale

Snowboard-Doppelolympiasiegerin Anna Gasser hat am Samstag beim Big-Air-Weltcup in Peking souverän das Finale der besten acht erreicht. Die Kärntnerin wurde in der Qualifikation Zweite und zeigte dabei auch ihren neuen Trick, den „Cab Triple Cork 1260 mit Drunk-Driver-Grab“. Das Finale geht am Sonntag (11 Uhr) über die Bühne.