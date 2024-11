Roter Faden im musikalischen Labyrinth

Zur Erinnerung: Anfang April wurde im Alten Hallenbad in Feldkirch in einer spannenden Ausscheidung das Siegerteam für den „Hugo“ 2024 ermittelt. Vorgegeben war das Motto „Ich/wir“. Im Jubiläumsjahr der Montforter Zwischentöne, die es nun seit zehn Jahren gibt, war das vierköpfige Ensemble FL!K aus Nürnberg ein würdiger Preisträger. Im Erdgeschoß des Pförtnerhauses der Stella in Feldkirch präsentierte es am Donnerstagabend seine Sicht auf Themen wie Einsamkeit und Isolation und wie universeller Verbundenheit.