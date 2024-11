Sinnvoll schenken statt Konsumwahn

Nachhaltigkeit trifft auf Solidarität

Die Initiative geht Hand in Hand mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. „Viele Menschen suchen nach Alternativen zu überflüssigen Konsumgütern, die oft kurzlebig sind und die Umwelt belasten. Im Onlineshop und im Pop-up-Store steht hingegen der Mensch im Mittelpunkt“, so Homann. Ob Hilfe für Familien in Not oder Unterstützung für Entwicklungsprojekte – jedes Geschenk hat einen klaren Zweck und schafft nachhaltige Verbindungen. Der „WirkRaum“ in der Dornbirner Bahnhofstraße ist zudem mehr als nur ein Laden. Hier treffen sich Menschen, die sich austauschen, inspirieren und sich mit Themen wie Nachhaltigkeit und Solidarität beschäftigen. Ziel ist es, eine Alternative zu bieten – nicht nur für Weihnachten, sondern auch hinsichtlich eines neuen Bewusstseins in der Gesellschaft.