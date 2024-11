Priester in Sneakern will Kirche zu Leuten bringen

Warum sind Sie Priester geworden – und warum in Tirol?

Ich wollte eigentlich gar nicht Priester werden. Im letzten Jahr des Studiums in Indien kam mir plötzlich dieser Gedanke. Das kann ich nicht erklären. Mein Onkel ist Priester in der Schweiz und hat mir empfohlen, in Innsbruck Theologie zu studieren. Warum ich in Tirol und nicht in meiner Heimatdiözese in Indien Priester geworden bin: Ich bin mit 24 Jahren nach Tirol gekommen, in Indien könnte man mich da schon zu den Spätberufenen zählen. Und ich habe mein Leben nicht so vorbildlich geführt. Meine Nachbarn haben das gewusst. Ich habe befürchtet, dass sie sagen: „Der will Priester werden? Der geht ja immer mit seinen Freunden aus und kommt spät nach Hause“ (lacht).