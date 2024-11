ÖSV-Adler in Ruka gelandet – Skier leider nicht

Österreichs beim Weltcupauftakt in Lillehammer erfolgreiche Skispringer haben am Donnerstag in Ruka das geplante Sprungtraining absagen müssen. Der Grund: Die Ski sind nicht rechtzeitig in Finnland angekommen. „Das können wir wegstecken“, meinte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl dazu.