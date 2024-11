Gewichtsrätsel um Judo-Ass Shamil Borchashvili

Zwei Große treten ab

Nyman kämpft übrigens in Gmunden das allerletzte Mal und beendet so wie Multikraft-Langzeitcoach Manfred Dullinger nach dem Final Four seine Karriere. Um ein Duell Borchashvilis mit dem schwedischen WM-Dritten zu erleben, müsste Wels im Semifinale Bischofshofen und die Mühlviertler die Galaxy Tigers ausschalten. „Ein OÖ- Finale wäre ein Traum für Judokas und Fans. Da würde die Halle beben“, ist Schlögl überzeugt, dessen Klub beim Final Four der Frauen nach sechs Siegen und einem Remis in der Bundesliga favorisiert wird. Die Halle wird bummvoll sein: 2000 Fans werden erwartet, aus dem Mühlviertel reisen 400 per Bus und PKW an.