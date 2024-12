Eröffnung: St. Veit bekommt Frauen-Fitnesscenter

„Sport bedeutet Kopf frei kriegen, Gedanken ordnen und die negative Energie in positive umwandeln. Den ganzen Alltagsstress, den jeder mit sich trägt, kurz beiseitelassen“, so beschreibt Sedina Mandzic welchen Stellenwert Sport in ihrem Leben hat. Die Inhaberin des neuen Frauen-Fitnesscenters „MsPossible“ in St. Veit lädt ab 2. Dezember Frauen ein, in der Herzogstadt zu trainieren und sich eine Auszeit zu gönnen.