Gazibegovic: „Wir haben uns endlich belohnt!“

Niklas Geyrhofer (Sturm-Verteidiger): „Wir haben auch in den anderen Spielen schon gute Partien abgeliefert und sind knapp gescheitert. Dass heute drei Punkte herausgeschaut haben, freut uns wahnsinnig. Wichtig war einmal, dass die Null steht. Wir haben alles wegverteidigt bis auf die eine Großchance in der ersten Hälfte. Das nötige Glück gehört auch dazu. ‘Säumi‘ ist ein junger, guter Trainer. Man merkt in jedem Training, dass er Biss hat, uns weiterbringen will. Er hat uns perfekt eingestellt auf die letzten zwei Spiele. Ich freue mich für ihn, dass wir in der Champions League jetzt auch anschreiben konnten.“