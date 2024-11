Was die Wiener ihren Liebsten heuer schenken

Jeder Fünfte gab an, in den vergangenen Monaten bewusst auf Käufe verzichtet zu haben, um für die Weihnachtsausgaben zu sparen. Am Heiligen Abend will man zu seinen Liebsten großzügig sein. Handelsobfrau Margarete Gumprecht: „Weihnachten ist ein emotionaler Anlass und folgt eigenen Gesetzen.“