In Beaver Creek geht Feurstein auf die Abfahrt

Während die Ski-Damen am kommenden Wochenende die Weltcupsaison mit einem Riesentorlauf und einem Slalom in Killington (US-Bundesstaat Vermont) fortsetzen, geht es für die Herren erst in der nächsten Woche weiter. Die Vorfreude auf den Speedauftakt in Beaver Creek ist riesengroß – besonders beim Vorarlberger Lukas Feurstein.