Moderner Ausbau des Bahnhofs ist auf Schiene

Start im Dezember

János Perényi, Vorstandsvorsitzender der Raaberbahn: „Die Fortsetzung des Bahnhofsausbaus wird einerseits die Kapazitäten erhöhen, andererseits die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz klar verbessern. Wir wollen, dass die Menschen in unserer Region die Vorteile des Schienenverkehrs erkennen und nutzen – nicht nur für tägliche Wege, sondern auch für Reisen in die Ferne.“ Die Bauarbeiten im Bahnhof Wulkaprodersdorf laufen im Dezember voll an. Der Bahnsteig 1 und der Mittelbahnsteig müssen verlängert werden. Geht es nach den Planungsunterlagen, ist das Projekt in einem Jahr abgeschlossen.