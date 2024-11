Erdrutschsieg für FPÖ ++ Die Pläne der Parteien

Die Steiermark hat entschieden und die FPÖ marschiert weiter. Und: Die steirische ÖVP erlebte bei der Landtagswahl am Sonntag ein Desaster: das schlechteste Ergebnis seit 1945. Landeshauptmann Christopher Drexler machte am Abend schnell den Schuldigen aus – und zeigte mit dem Finger Richtung Wien. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 25. Novembver, mit Moderatorin Stefana Madjarov.