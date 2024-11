Hary Prinz: „Kanten machen Dinge spannend“

„Krone“: Herr Prinz, mit „Steirergift“ und „Steirermord“ stehen dieser Tage die beiden nächsten Steirerkrimis im ORF an. Warum ist die Reihe über all die Jahre hinweg denn so populär geblieben?

Hary Prinz: Das liegt vor allem an der Regionalität. Man kann genau die Menschen zeigen, die dort leben. Wolfgang Murnberger, der mit seiner Frau die Drehbücher schreibt, schaut den Leuten sehr genau auf den Mund und so sind seine Geschichten sehr präzise geschrieben. Es ist selten der Fall, dass wenn ich ein Drehbuch lese, für mich jeder Satz so stimmt wie hier. Normalweise ersuche ich mir, die Dialoge immer mundgerecht zu machen, aber das ist bei den Steirerkrimis kaum nötig. Murnberger wuchs in Burgenland am Land auf und bildet die Leute so ab, wie sie wirklich sind. Im Fernsehen hat man oft das Gefühl, dass die Leute reden, was sie denken, aber im echten Leben ist das natürlich anders. Sehr viele Reihen und Serien, wie etwa der „Tatort“, spielen in der Stadt. Das Land ist aber anders und manchmal wilder. (lacht) Die Western spielen schließlich auch am Land. Ich finde die österreichischen Landkrimis gut gemacht und mit sehr viel Details und Liebe erzählt – deshalb funktionieren sie auch in Deutschland sehr gut.