Große Gala für die Jubiläums-Nestroys!

Lieber Felix,

ich stehe jetzt hier statt dem Gregor Bloeb, der leider krank geworden ist. So ist das ja manchmal im Theater.

Ich bin ja sehr froh, dass ich dir eine Rede zu Lebzeiten halten darf. So ein schöner Preis fürs Lebenswerk. Wie gut, dass du bei uns bist. Du Felix Mitterer!

Du Autor unzähliger Publikumserfolge, auch hier an diesem Theater, hast den Geschmack, die Lust des Publikums getroffen, nie gefällig, aber immer mit Humor den Spiegel vorhaltend, hast du alle Böcke abgeschossen. Nicht zuletzt durch deinen Glauben und dein Vertrauen an Wahrheit und Authentizität.

Du Felix, der als 13. Kind in ärmlichen Verhältnissen in Achenkirch am Achensee geboren wurdest. Deine Mutter konnte sich dich nicht leisten und hat dich zur Adoption freigegeben. Die Übergabe war dann im Hotel Toleranz in Jenbach, einem Verkehrsknotenpunkt zwischen Ost und West, aber auch ins Gebirge, nach Nord und Süd, an den bis heute rauchenden Remisen der Zillertal- und vis a vis der Achenseebahn.

Aufgewachsen und Schule in Kirchberg und Kitzbühel, welches damals sicher auch ein anderes war... Dann Innsbruck, abgehauen bist du aus der Schule, kamst bis Rotterdam. Dann warst jahrelang Zöllner auch so ein Verkehrsknotenpunkt mit vielen Einblicken und Beurteilungen in die allgemeine Verkehrslage zwischen Ost und West und Süd und Nord. Hast angefangen zu schreiben, mal für dies und das und hast einen Fernsehwettbewerb des ORF gewonnen, mein Gott, damals gab es noch Fernsehwettbewerbe für Autoren und Filmemacher vom ORF, eigentlich eine gute Idee. . .

. . . weil dieser gewonnene Fernsehwettbewerb, „Schießen“, hieß das Projekt, ermöglichte dir, deine Selbstständigkeit als Autor und auch als Schauspieler. Ein kurzes Feuer als feuriger Schiele im Film oder doch alle Leidenschaft ins Theater. Immer wieder aus tiefster Freude oder zuweilen auch einfach aus Not am Mann spieltest du u. a in deinem Stück „Kein Platz für Idioten“ über 300 Mal, dass deine darauffolgende zukünftige Verlegerin Kitty Stanek vom Kaiserverlag Wien, in der Tiroler Volksbühne Blaas gesehen hat. Da ist sie extra hingefahren. Also aus Wien. Vom Osten in den Westen.

Unzählige Erfolge, oft wild diskutiert, umstritten. Aber stets vom Publikum stark besucht und oft gestürmt. In Hall auf der Burg Hasegg spieltest du als Moritatensänger mit deinen Freunden Curt Weinzierl, Ruth Drexel, Walter Reyer, Julia Gschnitzer, Dietmar Schönherr, Hans Brenner, Otto Grünmandl, Klaus Rohrmoser, Krista Posch Markus Völlenklee, Bert Breit uva die 7 Todsünden. Es war ein unglaublicher Erfolg.

Im nächsten Jahr wolltet ihr voller Tatendrang dein Stück Stigma aufführen. Die Stadt Hall war dagegen. Dann seid ihr seid alle nach Telfs gegangen, habt dort die Tiroler Volksschauspiele gegründet.

Hier im Volkstheater wurde dein Stück kein schöner Land aufgeführt. Ich durfte den Sohn des jüdischen Visionärs der Seilbahn und Tourismusbranche spielen .

Meine erste Begegnung mit dir. Immer auf Augenhöhe. Nie von oben herab. Ein Zuhörer und Ermöglicher. Frei in seiner Kunst.

Dann die Piefke-Saga. Den Anstoß gaben übrigens zwei Piefkes. Eigentlich wusstest du anfänglich gar nicht, was sie von dir wollen. Aber deine Vision hat ein ganzes Land in Diskussion versetzt.

Du bist weg aus der deiner Heimat – nach Irland. Mit Anna und Chryseldis, aber irgendwann hast du in deinem Lieblingspub bemerkt, dass du der deutschen Sprache abhandenkommst, in der du schreibst, und in der du denken willst. Und in dem Pub, weit über den Verkehrsknotenpunkt Jenbach hinaus, ist es dir geschossen. Du musst zurück.

Deine Stationen mit deiner Frau Agnes über Ravelsbach, Kaltern, Schwaz nach Rohrbach an der Lafnitz. Immer unterwegs auf der Suche nach dem neuen Glück, der Sehnsucht nach Begegnung und Austausch.

Durch diese Sehnsucht nach Austausch bist du auch in den STEUDLTENN ins Zillertal gekommen. Treffen also von Ost nach West. Du warst unsere allererste Abendveranstaltung im Rahmen des Theaterfestivals. „Bitte komm und lies!“ hab ich gefleht. Eigentlich wolltest du nicht. Aber du kamst und hast in Windeseile alle Herzen durch deine Offenheit und Authentizität erobert. Es war ein toller Abend.

Lieber Felix,

du hast so vielen Menschen Mut gemacht.

Mut, den wir alle brauchen.

Einem Weg zu folgen,

der Menschlichkeit möglich macht,

und mit Respekt und Toleranz,

ohne Vorbehalte

dem Gegenüber begegnet.

Ich verneige mich vor dir

Und freu mich sehr, dass dieses Lebenswerk von dir entgegengenommen wird.

Danke, Felix, dass du immer für uns warst.

Herzlichen Glückwunsch

Hakon Hirzenberger