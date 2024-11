Wien und San Marino

Man muss schon ein Hardcore-Kenner des österreichischen Fußballverbands sein, um inmitten der aktuellen Turbulenzen noch so etwas wie einen Überblick zu behalten. Zu leicht bringt man, als Zugereister gleichgar, all die Mitterdorfers, Hollerers und Neuholds durcheinander, die in der geplanten Strukturreform eigentlich irgendwelche Rollen spielen sollten. Merken kann man sich immerhin Silvia Kaupa-Götzl, nicht nur weil sie ehemalige Postbus-Chefin ist, sondern weil sie, wäre es nach Klaus Mitterdorfer gegangen, am Freitag den neu geschaffenen Job als ÖFB-CEO hätte antreten sollen. Da es für derlei Entscheidungen aber immer Mehrheiten in irgendwelchen Gremien braucht, wird daraus nichts und so hat Mitterdorfer seinen Rücktritt eingereicht und die Sitzung am Freitag sausen lassen. Ziemlich umweltschonend, weil so zahlreiche weite Anreisen in die Hauptstadt vermieden werden konnten.