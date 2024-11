Torflaute bei den Nachfolgern von Weissman und Co.

Mit 23 Treffern hat der WAC – hinter Sturm Graz mit 28 – zwar die zweitmeisten der Bundesliga erzielt. In den letzten vier Partien gelangen Baumgartner und Co. aber nur mehr zwei Törchen. Auch deshalb holte man da nur vier Zähler. In den vergangenen Saisonen hatten die „Wölfe“ immer Top-Torjäger, die dann meist auch für den Erfolg gesorgt haben.