Vertrag aufgelöst! Dieser Stürmer verlässt den WAC

Vertrag mit Morgenstern aufgelöst

Nicht mehr in Wolfsberg zu sehen sein wird Michael Morgenstern. Der 18-Jährige wurde ja im Jänner unter Ex-Coach Manni Schmid mit einem Zweijahresvertrag plus Option ausgestattet – jetzt aber wurde dieser aufgelöst. „Morgi“ kam in der Bundesliga auf 30 Einsatzminuten.