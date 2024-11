Baby im Müll erfroren: Einvernahmen dauern an

Nach der schrecklichen Tragödie am Donnerstag, bei der ein rund eine Woche alter Säugling in einem Abfallcontainer unweit der Wiener Klinik Favoriten „entsorgt“ wurde, gilt die Mutter weiterhin als Tatverdächtige. Die 30-Jährige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Ob und wann die U-Haft verhängt wird, war vorerst unklar.