Mutter gab Hinweis um verschwundene Tochter selbst

Beide Frauen wohl psychisch krank

Zurück bleiben Fragen, viele Fragen. Was sollte Mütter dazu veranlassen, so eine Tat zu verüben? Im Fall des in den Container geworfenen Babys sei die 29-jährige Tatverdächtige seit der Geburt in einer psychischen Ausnahmesituation. So viel steht derzeit fest. Ob sich die junge Frau davor in therapeutischer Behandlung befunden habe, ist derzeit unklar. Weitere Details zur Tat sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Ob es Anzeichen gab? Auch das werden die Ermittler erst klären müssen.