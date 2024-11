Hass auf Mahnmale gegen Gewalt an Ringstraße

Nach Hass-Attacke nur noch in Wien zu sehen

Die traurige Folge der Zerstörungsaktion: Die von Fleischanderl, aber auch zufällig vorbeikommenden empörten Passanten notdürftig reparierten Tafeln sind nicht mehr intakt genug für die geplante Wanderausstellung. Geld für Ersatz steht nicht bereit: „Es war schon so schwer, das Budget dafür aufzustellen“. Die Tafeln, oder was davon übrig blieb, werden daher nur noch bis zum 10. Dezember in Wien zu sehen sein.