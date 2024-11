„Ex“ statt Tennis-Sternchen? Wilde Sinner-Gerüchte

Ein besonderer Gast in Turin

Von einer „Beziehungspause“ wurde von einigen italienischen Medien schon berichtet – jetzt gehen einige sogar weiter: Die Beziehung sei beendet! Anzeichen dafür, so etwa die „Gazzetta dello Sport“ finde man in den sozialen Netzwerken. Likes wurden entfernt, die beiden folgen sich gegenseitig nicht mehr. Offizielle Stellungnahme gab es bisher noch keine – allerdings war Kalinskaya etwa auch nicht in Turin, sondern machte Ferien in Miami.