ÖTV-Lady eliminiert in Florida die Nummer eins

Drittes Saisonduell mit Vedder

Im Viertelfinale kommt es nun zum Wiedersehen mit der in Boca Raton an sechs gesetzten Niederländerin Eva Vedder, gegen die Grabher bereits vier Duelle absolviert hat. Dreimal ging die Österreicherin als Siegerin vom Platz, einmal Vedder. Die ersten beiden Duelle gewann Grabher im Jahr 2022, im September 2024 setzte sich dann Vedder in Reus mit 6:3, 6:2 durch, eine Woche später behielt Julia beim Turnier in Santa Margherita di Pula mit 6:2, 6:4 die Oberhand.