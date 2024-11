Erstmals Kind in USA mit Vogelgrippe infiziert

In den USA gab es bisher 55 nachgewiesene Fälle einer H5N1-Infektion. Überwiegend ist davon Kalifornien betroffen. Die Vogelgrippe H5N1 ist derzeit bei Wildvögeln auf der ganzen Welt weit verbreitet, auch zahlreiche wild lebende Säugetiere infizieren sich. Außerdem führte das Virus jüngst zu Ausbrüchen in Geflügelbetrieben sowie in Milchbetrieben in den USA.