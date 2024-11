Wo arbeitslose Zuwanderer in Österreich leben

Viele stecken in Schulungen

Und auch die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt verläuft schleppend. Viele werden in AMS-Schulungen geparkt. Und selbst beim AMS Wien ist man mit der schieren Masse zunehmend überfordert, wie man hinter vorgehaltener Hand hört. So sind zum Beispiel nur 48 Prozent der erwerbsfähigen Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in Österreich berufstätig – Frauen deutlich seltener als Männer. Im Jahr 2023 bezogen insgesamt 86.400 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte Mindestsicherung oder Sozialhilfe, auch davon lebten fast drei Viertel (72,3 Prozent) in Wien.