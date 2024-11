Die Emotionen steigen vor dem Ländle-Derby

In der Tabelle trennen die zwei Kontrahenten nur zwei Punkte – Hard auf Platz drei, Bregenz auf vier. Die knappe Führung wollen die heutigen Gäste ausbauen. Immerhin geht es um die Vorherrschaft im Ländle. Und nebenbei wollen die Spieler auch die vorprogrammiert gewaltige Stimmung in der Halle genießen. „Die Bedeutung dieses Derbys in der Region und vor allem für die zwei Vereine selbst ist extrem groß“, weiß Hards Nico Schnabl, „auch als Spieler ist es natürlich etwas ganz besonderes, in solchen Partien auflaufen zu dürfen. Die Vorfreude darauf ist bereits seit Anfang der Woche spürbar. Wir sind bereit für das Duell gegen Bregenz.“