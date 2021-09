Im fremden Revier zwischen Bregenz und Hard

Eines steht schon vor dem Anpfiff zum 97. Ländle-Derby am Freitag (18.30/Handballarena Rieden-Vorkloster) fest. Erstmals wird ein Ländle-Team in der HLA-Meisterliga nicht voll punkten. Denn nach zwei Runden führen Titelverteidiger Hard und Bregenz mit blütenweißer Weste die Tabelle an.