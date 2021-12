Ländle-Derby mit zwei Duellen um die Nummer eins

Das letzte Aufeinandertreffen in der Sporthalle am See am 3. Dezember vergangenen Jahres ist dem Harder Torhüter in schmerzlicher Erinnerung geblieben. Da machte Golub Doknic in der elften Minuten wieder einmal einen seiner berühmt-berüchtigten „Ausflüge“. In Torjäger-Manier hämmerte der gebürtige Montenegriner den Ball mit voller Wucht aus zehn Metern zum 5:5 ins Kreuzeck. Dabei brach sich der Exzentriker drei Rippen und musste vom Spielfeld. Am Ende feierte Bregenz mit dem 28:25 den 50. Jubiläumssieg.