Welche Oberösterreicher in Wien mitverhandeln

Drei Pinke aus OÖ an Bord in Wien

Am Montag wird Landesrätin Michaela Langer-Weninger nach Wien fahren und mit Minister Norbert Totschnig für die ÖVP das Thema Landwirtschaft verhandeln. Dort wird sie der Oberösterreicherin Karin Doppelbauer gegenübersitzen, die für die Neos im Team sitzt. Von den OÖ-Pinken sind in diversen anderen Gruppen auch Felix Eypeltauer und Markus Hofer gesetzt.