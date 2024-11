Neue Prioritäten! Rücktritt im ÖSV-Team

Tiefpunkt 2020 und erfolgreiches Comeback

Neben einigen Top-10 Platzierungen, holte Höfl in der Saison 2019/20 auch sein bestes Weltcupergebnis mit dem 4. Platz im Individual in China und wird im Gesamtweltcup 5. Am Ende der Saison 2020 holte er sich, gemeinsam mit Teamkollegen Jakob Hermann, noch den zweiten Platz in einem der wohl härtesten Long Distance Rennen, dem Transcavallo in Italien.