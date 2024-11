Wien ist jetzt wieder Punsch-Hauptstadt

Auch die kleinen Punschstände sind sehr beliebt

“Abseits der großen Märkte gibt es zahlreiche Punschstände von lokalen Anbietern in allen Bezirken, die ebenfalls sehr beliebt sind“, so Thomas Peschta, Obmann des Gastronomie Clubs Wien zur „Krone“. Wie etwa Wittmanns Punschstandl am Enkplatz in Simmering oder der Punschstand von Haas&Haas am Stephansplatz in der City. Das Besondere an den kleinen Anbietern? „Hier wird der Punsch wirklich noch selbst gemacht, mit sorgfältig ausgewählten Zutaten“, betont Peschta.