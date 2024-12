So helfen Sie Bedürftigen in der Weihnachtszeit

Wer nicht 20 oder 40 Euro spenden kann oder will, kann gern einen anderen Betrag in die „Krone“-Spendenbox werfen: Der gemeinnützige Verein „Krone-Leser helfen” unterstützt Kärntner nach Schicksalsschlägen. Jeder Cent geht an die geprüften Fälle, Kosten für Bearbeitung oder Verwaltung werden nicht abgezogen, da diese Arbeiten in der Redaktion vom Team erledigt werden.