Sechs Siege in Serie! Kilb am Ende stark unterwegs

27 Punkte aus 15 Spielen – fünfter Platz nach dem Herbstdurchgang! Auch in der heurigen Saison konnten Hoppi & Co. überzeugen. Allerdings verlief nicht die komplette Hinrunde in der NÖ-Landesliga nach Wunsch. Trainer Milan Vukovic war bei uns im „fan.at“-Fußballstudio zu Gast.