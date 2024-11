LIVE ab 7 Uhr: Wer holt Pole für Las-Vegas-GP?

Max Verstappen könnte sich am Wochenende in Las Vegas zum vierten Mal in Serie zum Formel-1-Weltmeister krönen. Drei Rennen vor Saisonende hat der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden alles in der eigenen Hand, die Chancen von Verfolger Lando Norris im McLaren sind nur noch marginal. Die einfachste Rechnung auf dem Weg zum Titel: Verstappen muss beim nächtlichen Grand Prix am Samstag um 22 Uhr Ortszeit (Sonntag, 7 Uhr MEZ) vor Norris ins Ziel kommen.