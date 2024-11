Kehrtwende! Grünes Licht für elftes Formel-1-Team?

Wie am Rande des Rennwochenendes in Las Vegas bekannt wurde, soll die Formel 1 eine Kehrtwende vollziehen und sich für einen Einstieg des US-Teams Andretti öffnen. Schon 2026 könnte es demnach einen elften Rennstall in der „Königsklasse“ geben. Dabei hatte es lange heftigen Widerstand gegeben.