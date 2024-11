Pioneers wollen gegen Asiago die Tanks leeren

Die Verabschiedung von Urgestein Patrick Spannring in die Eishockey-Pension konnte von den Pioneers Vorarlberg nicht mit einem Heimsieg gegen Linz versüßt werden, die Feldkircher unterlagen den Black Wings knapp mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), kassierten den zweiten Gegentreffer erst in der letzten Minute. Damit schafften es die Ländle-Cracks erneut nicht, in dieser Saison zwei Spiele in der ICE Hockey League in Folge zu gewinnen. „Wir sind schlecht gestartet“, meinte Headcoach Dylan Stanley, „und danach haben wir leider eine Weile gebraucht, bis wir es geschafft haben, in die richtige Intensität zu kommen.“