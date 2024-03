Pioneers Vorarlberg gewinnen sensationell beim KAC

Das Viertelfinale der ICE Hockey League hat mit einer großen Überraschung begonnen! Die Pioneers Vorarlberg besiegten am Sonntag in Klagenfurt den KAC mit 2:0 und gingen in der „Best Of Seven“-Serie mit 1:0 in Führung. Titelverteidiger Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel gegen die Black Wings Linz 4:0, der VSV verlor in Bozen gegen HCB Südtirol mit 2:5. Fehervar setzte sich zu Hause gegen die Pustertal Wölfe mit 3:2 nach Verlängerung durch.