Verschwundenes Gipfelkreuz in Wald aufgefunden

Schön langsam wird das zu einem besonders dämlichen Volkssport. Auch am „Lärlkogel“ (969 Meter) in Traunkirchen Ende Oktober wurde das Gipfelkreuz herausgerissen. Am Dienstag tauchte es wieder auf, wurde am Rand der Hochsteinalm-Fortsstraße aufgefunden. Die Alpinpolizei sucht nun nach den Missetätern.