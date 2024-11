Es wird doch Silvester in der Linzer City gefeiert

Pavillon-Bühne in der Altstadt wird bespielt

Darüberhinaus lockt ein kleines, aber feines Programm in die Altstadt. Schon ab 14 Uhr, wenn der Kinderlauf im Rahmen des großen Silvesterlaufs über den Alten Markt führt, wird dort auch die beliebte Pavillon-Bühne bespielt. Zuerst kindgerecht mit einem Zauberer, später mit Livemusik und danach mit dem DJ-Duo Caorli. „Es soll ein Fest für jedermann sein, bei dem das konstruktive, gemütliche Feiern im Vordergrund steht. So gilt auch pünktlich zum Jahreswechsel dann ,Ballern statt Böllern‘. Statt auf Pyrotechnik und Feuerwerk wollen wir auf eine Licht- und Effektshow setzen“, stellt Pachner klar. Was der „Wir Altstadt“-Obmann noch nicht bestätigen will, ist, dass es auch noch eine zweite Location für die Silvester-Partytiger geben wird. Es wird gemunkelt, dass es sich dabei um den Sparkassen-Innenhof („Le Jardin“) handeln könnte.