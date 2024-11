Polizei stoppt „rollende Bombe“ bei Nickelsdorf

Bremsen unter Verschleißgrenze

Der Lenker wollte von Serbien nach Deutschland fahren, in Nickelsdorf war jedoch Schluss: Bei einer technischen Teiluntersuchung aufgrund offensichtlicher Mängel wurde festgestellt, dass alle Bremsscheiben bereits unter der Verschleißgrenze waren. Kennzeichen sowie Zulassungsschein wurden dem Lenker abgenommen. Eine Anzeige bei der BH Neusiedl am See wird erstattet.