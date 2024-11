Auto flog 25 Meter durch Luft: Lenker unverletzt

Einen wilden Abflug machte Mittwochabend ein 38-Jähriger in Zell am Pettenfirst (OÖ). Der Lenker fuhr auf eine Leitschiene, flog mit seinem Auto 25 Meter durch die Luft und überschlug sich noch mehrmals. Dann stieg er aus und spazierte davon. Führerschein hatte der Mann keinen mehr, dafür schlug der Alkomat an.