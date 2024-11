Lottoanbieter verlost 100 Mal 1 Million Euro extra

Noch kann mitgetippt werden

„Shower of Millionaires“ nennt sich die Aktion, an der automatisch alle EuroMillionen-Spieler automatisch teilnehmen. Dafür wird eine Buchstaben-Ziffern-Kombination auf der EuroMillionen Quittung aufgedruckt. Jede Nummer wird nur einmal vergeben. Annahmeschluss ist am Freitag, dem 22. November um 18.30 Uhr.